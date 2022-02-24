Войска ЛНР начали штурм города Счастье

"Вот и настал момент истины, идем врезаться в город Счастье... Штурмовые отряды готовы", — написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в ДНР и ЛНР.