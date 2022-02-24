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Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 05:19
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Войска ЛНР начали штурм города Счастье

Советник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв отметил, что "вот и настал момент истины".

Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) начали штурм города Счастье, находящегося на территории, контролируемой Украиной. Об этом сообщил советник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв.

"Вот и настал момент истины, идём врезаться в город Счастье... Штурмовые отряды готовы", — написал он в своём телеграм-канале.

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Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в ДНР и ЛНР.

Как ранее писал Лайф, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР.

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Обложка © ТАСС / Александр Река

Никита Никонов
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