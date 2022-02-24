Войска ЛНР начали штурм города Счастье

Советник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв отметил, что "вот и настал момент истины".

Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) начали штурм города Счастье, находящегося на территории, контролируемой Украиной. Об этом сообщил советник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв.

"Вот и настал момент истины, идём врезаться в город Счастье... Штурмовые отряды готовы", — написал он в своём телеграм-канале.