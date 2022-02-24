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Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 05:06
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Аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Сочи и Анапы приостановили работу

Ранее власти России закрыли небо на западных границах в связи с операцией в Донбассе по защите от агрессии Украины.

Все рейсы из ростовского аэропорта Платов отменены из-за запрета использования южного воздушного пространства, три самолёта ушли на запасные аэродромы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя воздушной гавани.

"В связи с запретом использования южного воздушного пространства, введённым авиационными властями, отменены все рейсы из аэропорта Платов. Три утренних рейса, летевших в Ростов-на-Дону, ушли на запасные аэродромы", — отметил он.

РФ закрыла воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией
РФ закрыла воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией

Как уточняется, с пассажирами отменённых рейсов работают представители авиакомпаний.

Кроме того, работа ряда аэропортов юга России, в том числе Краснодара, Сочи и Анапы, приостановлена до 00:00 25 февраля.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в Донбассе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.

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Обложка © Pixabay

Иван Косицын
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