Аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Сочи и Анапы приостановили работу

Ранее власти России закрыли небо на западных границах в связи с операцией в Донбассе по защите от агрессии Украины.

Все рейсы из ростовского аэропорта Платов отменены из-за запрета использования южного воздушного пространства, три самолёта ушли на запасные аэродромы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя воздушной гавани.

"В связи с запретом использования южного воздушного пространства, введённым авиационными властями, отменены все рейсы из аэропорта Платов. Три утренних рейса, летевших в Ростов-на-Дону, ушли на запасные аэродромы", — отметил он.

Как уточняется, с пассажирами отменённых рейсов работают представители авиакомпаний.

Кроме того, работа ряда аэропортов юга России, в том числе Краснодара, Сочи и Анапы, приостановлена до 00:00 25 февраля.