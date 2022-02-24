Два украинских снаряда упали в Белгороде, есть пострадавший
Кадры с улицы Дальней Садовой, где упал один из снарядов. Фото © LIFE
Взрывом задело припаркованные автомобили и два дома на улице Дальней Садовой.
В Белгороде упали два снаряда, прилетевшие со стороны Украины. В результате обстрела пострадал один человек, пишет телеграм-канал SHOT.
Взрывом задело припаркованные автомобили и два дома на улице Дальней Садовой. Сообщается, что один человек получил порезы. Второй снаряд не разорвался и упал на улице Волчанской неподалёку от наркодиспансера. Пациентов и персонал эвакуировали. Предварительно, пострадавших нет.
Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в ДНР и ЛНР. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский объявил в стране военное положение.