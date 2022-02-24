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Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 05:03
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Два украинских снаряда упали в Белгороде, есть пострадавший

Кадры с улицы Дальней Садовой, где упал один из снарядов. Фото © LIFE

Кадры с улицы Дальней Садовой, где упал один из снарядов. Фото © LIFE

Взрывом задело припаркованные автомобили и два дома на улице Дальней Садовой.

В Белгороде упали два снаряда, прилетевшие со стороны Украины. В результате обстрела пострадал один человек, пишет телеграм-канал SHOT.

Взрывом задело припаркованные автомобили и два дома на улице Дальней Садовой. Сообщается, что один человек получил порезы. Второй снаряд не разорвался и упал на улице Волчанской неподалёку от наркодиспансера. Пациентов и персонал эвакуировали. Предварительно, пострадавших нет.

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Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в ДНР и ЛНР. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский объявил в стране военное положение.

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Максим Плетнёв
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