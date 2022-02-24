Два украинских снаряда упали в Белгороде, есть пострадавший

Взрывом задело припаркованные автомобили и два дома на улице Дальней Садовой.

В Белгороде упали два снаряда, прилетевшие со стороны Украины. В результате обстрела пострадал один человек, пишет телеграм-канал SHOT.

Взрывом задело припаркованные автомобили и два дома на улице Дальней Садовой. Сообщается, что один человек получил порезы. Второй снаряд не разорвался и упал на улице Волчанской неподалёку от наркодиспансера. Пациентов и персонал эвакуировали. Предварительно, пострадавших нет.