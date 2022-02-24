НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 февраля, 05:03
34041

Два украинских снаряда упали в Белгороде, есть пострадавший

Взрывом задело припаркованные автомобили и два дома на улице Дальней Садовой.

<p>Кадры с улицы Дальней Садовой, где упал один из снарядов. Фото © LIFE</p>

Кадры с улицы Дальней Садовой, где упал один из снарядов. Фото © LIFE

В Белгороде упали два снаряда, прилетевшие со стороны Украины. В результате обстрела пострадал один человек, пишет телеграм-канал SHOT.

Взрывом задело припаркованные автомобили и два дома на улице Дальней Садовой. Сообщается, что один человек получил порезы. Второй снаряд не разорвался и упал на улице Волчанской неподалёку от наркодиспансера. Пациентов и персонал эвакуировали. Предварительно, пострадавших нет.

Небензя заявил, что Украина не услышала призывов прекратить провокации против ДНР и ЛНР

Небензя заявил, что Украина не услышала призывов прекратить провокации против ДНР и ЛНР

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в ДНР и ЛНР. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский объявил в стране военное положение.

Максим Плетнёв

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1