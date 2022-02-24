Цена на нефть Brent выросла до 102 долларов впервые с сентября 2014 года
Резкий рост цен на нефть стал реакцией на сообщение о начале военной спецоперации РФ в Донбассе.
Стоимость североморской смеси нефти марки Brent на торгах утром 24 февраля увеличилась с 98 до 102 долларов за баррель. Информация об этом размещена на лондонской бирже ICE.
Согласно данным ICE, апрельский фьючерс после достижения уровня сентября 2014 года продолжает расти в цене. Резкий рост цен на нефть стал реакцией на сообщение о начале военной спецоперации России по защите Донбасса от Украины.
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