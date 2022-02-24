ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля 2022, 05:00

Цена на нефть Brent выросла до 102 долларов впервые с сентября 2014 года

Резкий рост цен на нефть стал реакцией на сообщение о начале военной спецоперации РФ в Донбассе.

Стоимость североморской смеси нефти марки Brent на торгах утром 24 февраля увеличилась с 98 до 102 долларов за баррель. Информация об этом размещена на лондонской бирже ICE.

Курс евро на Мосбирже поднялся до 95 рублей впервые с 2014 года
Курс евро на Мосбирже поднялся до 95 рублей впервые с 2014 года

Согласно данным ICE, апрельский фьючерс после достижения уровня сентября 2014 года продолжает расти в цене. Резкий рост цен на нефть стал реакцией на сообщение о начале военной спецоперации России по защите Донбасса от Украины.

BannerImage

Обложка © Pixabay

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Донбасс
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая экономика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar