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24 февраля, 05:00

Цена на нефть Brent выросла до 102 долларов впервые с сентября 2014 года

Резкий рост цен на нефть стал реакцией на сообщение о начале военной спецоперации РФ в Донбассе.

Стоимость североморской смеси нефти марки Brent на торгах утром 24 февраля увеличилась с 98 до 102 долларов за баррель. Информация об этом размещена на лондонской бирже ICE.

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Курс евро на Мосбирже поднялся до 95 рублей впервые с 2014 года

Согласно данным ICE, апрельский фьючерс после достижения уровня сентября 2014 года продолжает расти в цене. Резкий рост цен на нефть стал реакцией на сообщение о начале военной спецоперации России по защите Донбасса от Украины.

Обложка © Pixabay

Юлия Коновалова

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