Байден заявил, что Путин выбрал войну и анонсировал обращение по Украине

Президент США Джо Байден заявил, что президент РФ Владимир Путин выбрал войну, объявив о начале спецоперации по защите Донбасса от агрессии Украины.

По словам главы Белого дома, Вашингтон и его союзники дадут "единый и решительный ответ на действия России в отношении Украины".

"Россия одна несёт ответственность за смерть и разрушения, которые принесёт это нападение. Соединённые Штаты, их союзники и партнёры ответят единым и решительным образом. Мир привлечёт Россию к ответственности", — сказал американский лидер.

Байден добавил, что выступит 24 февраля с обращением, в котором объявит о мерах, которые примут США и союзники против России.

"Я буду следить за ситуацией из Белого дома сегодня ночью и продолжу получать регулярно информацию от моей команды по национальной безопасности. Завтра утром я встречусь со своими коллегами по G7 [Группа семи], а затем обращусь к американскому народу, чтобы объявить о дальнейших последствиях, которые Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры применят в отношении России за этот ненужный акт агрессии против Украины, глобального мира и безопасности", — подчеркнул лидер Штатов.