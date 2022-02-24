Байден заявил, что Путин выбрал войну и анонсировал обращение по Украине
Глава Белого дома выступит 24 февраля с обращением, в котором объявит о мерах, которые примут США и союзники против России.
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Президент США Джо Байден заявил, что президент РФ Владимир Путин выбрал войну, объявив о начале спецоперации по защите Донбасса от агрессии Украины.
По словам главы Белого дома, Вашингтон и его союзники дадут "единый и решительный ответ на действия России в отношении Украины".
"Россия одна несёт ответственность за смерть и разрушения, которые принесёт это нападение. Соединённые Штаты, их союзники и партнёры ответят единым и решительным образом. Мир привлечёт Россию к ответственности", — сказал американский лидер.
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Байден добавил, что выступит 24 февраля с обращением, в котором объявит о мерах, которые примут США и союзники против России.
"Я буду следить за ситуацией из Белого дома сегодня ночью и продолжу получать регулярно информацию от моей команды по национальной безопасности. Завтра утром я встречусь со своими коллегами по G7 [Группа семи], а затем обращусь к американскому народу, чтобы объявить о дальнейших последствиях, которые Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры применят в отношении России за этот ненужный акт агрессии против Украины, глобального мира и безопасности", — подчеркнул лидер Штатов.
Ранее Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Российский президент подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в Донбассе. При этом глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.