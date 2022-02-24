Постпред Киева в ООН заявил, что Россия "объявила Украине войну"

Об этом Кислица сказал на заседании Совбеза, отметив, что обязанность этого органа — остановить войну.

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица на экстренном заседании Совбеза организации заявил, что президент России Владимир Путин "объявил Украине войну".

Обращение лидера РФ о начале спецоперации по защите Донбасса от агрессии Незалежной совпало с началом экстренного заседания СБ ООН. Кислица попросил российского коллегу Василия Небензю подтвердить, что войска "не бомбят украинские города".