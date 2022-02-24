Постпред Киева в ООН заявил, что Россия "объявила Украине войну"
Об этом Кислица сказал на заседании Совбеза, отметив, что обязанность этого органа — остановить войну.
Постпред Украины при ООН Сергей Кислица на экстренном заседании Совбеза организации заявил, что президент России Владимир Путин "объявил Украине войну".
Обращение лидера РФ о начале спецоперации по защите Донбасса от агрессии Незалежной совпало с началом экстренного заседания СБ ООН. Кислица попросил российского коллегу Василия Небензю подтвердить, что войска "не бомбят украинские города".
"Вы объявили войну. Ответственность этого органа (Совбеза ООН. — Прим. Лайфа) — остановить войну. Откажитесь от своих обязанностей, позвоните Путину. Позвоните Лаврову, чтобы остановить агрессию", — заявил Кислица.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в ДНР и ЛНР.
Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР.
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