В ЛНР заявили о сильном обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе
Сообщается, что почти за два часа подразделения Вооружённых сил Украины обстреляли районы девяти населённых пунктов, выпустив порядка 160 боеприпасов.
За последние сутки в Донбассе обострилась обстановка на линии боевого соприкосновения, Киев предпринимает попытки эскалации конфликта. Об этом сообщил начальник управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Ян Лещенко.
"Противник по прямому указанию киевского военно-политического руководства предпринимает попытки эскалации конфликта. Призываем международных наблюдателей зафиксировать факты агрессивных действий со стороны киевских боевиков и принять незамедлительные меры для предотвращения кровопролития в Донбассе", — говорится в экстренном заявлении Лещенко, опубликованном в телеграм-канале Народной милиции ЛНР.
По данным Донецкого агентства новостей, с пяти до семи утра подразделения Вооружённых сил Украины обстреляли районы девяти населённых пунктов ДНР и ЛНР, выпустив порядка 160 боеприпасов. Силовики применяли миномёты, гранатомёты и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.
"В зону поражения попали районы населённых пунктов Коминтерново, Октябрь, Новоласпа, Петровское в ДНР, а также Весёленькое, Донецкий, Золотое-5, Нижнее Лозовое, Сокольники в ЛНР. Применялись миномёты калибром 120 и 82 мм (всего выпущено 67 мин), гранатомёты различных типов (90 боеприпасов)", — сообщает агентство со ссылкой на представительства республик в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
Напомним, со стороны западных СМИ и политиков не прекращаются заявления о том, что Россия якобы стягивает войска на границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. При этом, по данным ДНР и ЛНР, это Киев вовсю готовится к военной операции в Донбассе. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, у линии соприкосновения собралось минимум 150 тысяч украинских военнослужащих, а Народная милиция ЛНР зафиксировала размещение бронетехники ВСУ в жилых районах региона. Кроме того, ранее Киев перебросил в Донбасс С-300 для подготовки атаки.
Фото © flickr / Ministry of Defense of Ukraine