В ЛНР заявили о сильном обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе

За последние сутки в Донбассе обострилась обстановка на линии боевого соприкосновения, Киев предпринимает попытки эскалации конфликта. Об этом сообщил начальник управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Ян Лещенко.

"Противник по прямому указанию киевского военно-политического руководства предпринимает попытки эскалации конфликта. Призываем международных наблюдателей зафиксировать факты агрессивных действий со стороны киевских боевиков и принять незамедлительные меры для предотвращения кровопролития в Донбассе", — говорится в экстренном заявлении Лещенко, опубликованном в телеграм-канале Народной милиции ЛНР.

По данным Донецкого агентства новостей, с пяти до семи утра подразделения Вооружённых сил Украины обстреляли районы девяти населённых пунктов ДНР и ЛНР, выпустив порядка 160 боеприпасов. Силовики применяли миномёты, гранатомёты и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

"В зону поражения попали районы населённых пунктов Коминтерново, Октябрь, Новоласпа, Петровское в ДНР, а также Весёленькое, Донецкий, Золотое-5, Нижнее Лозовое, Сокольники в ЛНР. Применялись миномёты калибром 120 и 82 мм (всего выпущено 67 мин), гранатомёты различных типов (90 боеприпасов)", — сообщает агентство со ссылкой на представительства республик в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.