Народная милиция ЛНР заявила о размещении Киевом бронетехники в жилых районах Донбасса
По данным ведомства, в посёлках Станица Луганская и Макарово на линии соприкосновения были замечены бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2.
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Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) снова зафиксировала появление украинской бронетехники на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
"В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населённых пунктах на подконтрольной Украине территории", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в посёлках Станица Луганская и Макарово были замечены бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2.
В последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. А вот Киев, похоже, вовсю готовится к наступлению. По данным Народной милиции ДНР, в Донбасс прибыли польские наёмники для проведения диверсий. Также в регион прибыли националисты Незалежной. Кроме того, сообщалось о зафиксированной украинской бронетехнике возле села Муратово у линии соприкосновения.
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