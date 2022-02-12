НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Народная милиция ЛНР заявила о размещении Киевом бронетехники в жилых районах Донбасса

По данным ведомства, в посёлках Станица Луганская и Макарово на линии соприкосновения были замечены бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2.

12 февраля, 08:29

Фото на обложке © ТАСС / ZUMA

Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) снова зафиксировала появление украинской бронетехники на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

"В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населённых пунктах на подконтрольной Украине территории", — говорится в сообщении.

Зеленский распорядился нарастить силы территориальной обороны Украины

Зеленский распорядился нарастить силы территориальной обороны Украины

По данным ведомства, в посёлках Станица Луганская и Макарово были замечены бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2.

В последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. А вот Киев, похоже, вовсю готовится к наступлению. По данным Народной милиции ДНР, в Донбасс прибыли польские наёмники для проведения диверсий. Также в регион прибыли националисты Незалежной. Кроме того, сообщалось о зафиксированной украинской бронетехнике возле села Муратово у линии соприкосновения.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1