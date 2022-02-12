Сомнолог Елена Царёва предупредила об опасности сна на животе

Сон в позе на животе может способствовать развитию демиелинизирующих заболеваний, например болезни Альцгеймера. Об этом радио Sputnik рассказала невролог-сомнолог Елена Царёва.

"Со всех точек зрения нежелательно спать на животе. При этом позвоночник находится не в физиологичном положении: одни мышцы слишком растягиваются, а другие приходят в гипертонус — это может приводить к болям в шее и голове с утра", — сказала врач.

Кроме того, по словам Царёвой, при сне на животе прекращается вывод вредных продуктов обмена, которые накапливаются за день. Если они остаются в организме в долгосрочной перспективе, это может привести к развитию демиелинизирующих заболеваний по типу Альцгеймера.

Также Царёва отметила, что некоторым не подходит и положение на спине, если проявляется западение языка, что вызывает остановку дыхания во сне и, соответственно, храп. Самой же полезной и физиологичной позой для сна является положение на боку, считает врач. Так быстрее всего происходит вывод продуктов обмена. При этом неважно, какой именно выбирать бок — левый или правый, ведь грудная клетка одинаково защищает с обеих сторон.

"Единственное ограничение для левого бока будет для людей, у которых есть проблема с работой сердца, например сердечно-лёгочная недостаточность. В этом случае им будет тяжело, поскольку давление будет больше на эту область. Всем остальным можно", — заключила Царёва.