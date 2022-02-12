"Мы любим тебя!": Журналисты встретили аплодисментами Валиеву после тренировки на Олимпиаде в Пекине

Журналисты аплодисментами встретили фигуристку Камилу Валиеву. Видео © Telegram / Матч! Фигурное катание

Собравшиеся в микст-зоне российские и иностранные журналисты аплодисментами встретили российскую фигуристку Камилу Валиеву после тренировки на Олимпиаде в Пекине.

"Камила, молодец! Камила, мы любим тебя!" — кричали собравшиеся журналисты.

Добавим, что фигуристка прошла мимо журналистов в сопровождении нескольких человек, в том числе пресс-атташе ОКР Константина Выборнова.