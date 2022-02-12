"Мы любим тебя!": Журналисты встретили аплодисментами Валиеву после тренировки на Олимпиаде в Пекине
Уже сегодня выездная комиссия CAS может вынести вердикт по делу о допинге молодой спортсменки.
Журналисты аплодисментами встретили фигуристку Камилу Валиеву. Видео © Telegram / Матч! Фигурное катание
Собравшиеся в микст-зоне российские и иностранные журналисты аплодисментами встретили российскую фигуристку Камилу Валиеву после тренировки на Олимпиаде в Пекине.
"Камила, молодец! Камила, мы любим тебя!" — кричали собравшиеся журналисты.
Добавим, что фигуристка прошла мимо журналистов в сопровождении нескольких человек, в том числе пресс-атташе ОКР Константина Выборнова.
Ранее Лайф рассказывал, что Спортивный арбитражный суд (CAS) должен до конца 12 февраля принять решение по делу о положительной допинг-пробе Валиевой. Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) требуют отстранить спортсменку от выступлений.
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