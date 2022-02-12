"Для нас это аксиома": Тутберидзе заявила, что уверена в невиновности и чистоте Валиевой

"Очень противоречивая и сложная ситуация возникла. Хочу сказать, что абсолютно уверена в том, что Камила невинна и чиста. Для нас это не теорема, а аксиома, это не надо доказывать. Понимаю, что есть какой-то протокол действий, без которых не обойтись. Мы не бросили спортсменку ни в коем случае, мы с нашими спортсменами и в беде, и в радости до конца", — заявила Тутберидзе в эфире Первого канала.