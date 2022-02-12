"Для нас это аксиома": Тутберидзе заявила, что уверена в невиновности и чистоте Валиевой
Ожидается, что решение по скандальному делу может быть вынесено до конца сегодняшнего дня.
Этери Тутберидзе. Фото на обложке © Shutterstock
Тренер российских фигуристок Этери Тутберидзе заявила, что уверена в чистоте и невиновности Камилы Валиевой в допинговом деле на Олимпийских играх в Пекине.
"Очень противоречивая и сложная ситуация возникла. Хочу сказать, что абсолютно уверена в том, что Камила невинна и чиста. Для нас это не теорема, а аксиома, это не надо доказывать. Понимаю, что есть какой-то протокол действий, без которых не обойтись. Мы не бросили спортсменку ни в коем случае, мы с нашими спортсменами и в беде, и в радости до конца", — заявила Тутберидзе в эфире Первого канала.
Она также заметила, что не понимает, как спортсменку "с допингом" допустили до участия в Олимпийских играх. Особенно с учётом того, что пробу взяли 25 декабря, а вскрыли спустя полтора месяца.
Ранее Лайф рассказывал, что Спортивный арбитражный суд (CAS) должен до конца 12 февраля принять решение по делу о положительной допинг-пробе Валиевой. Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) требуют отстранить спортсменку от выступлений.
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