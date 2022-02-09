Геронтолог Конев перечислил три фактора продления жизни

Удастся ли человеку прожить подольше, на 60% зависит от образа его жизни, на 10–15% от генетики и на 10–12% — от медицины. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, геронтолог Юрий Конев. Он уточнил, что женщины живут максимум 115–117 лет, а мужчины — 110. Эти показатели незыблемы на протяжении уже примерно века. Правда, есть места на планете, где бывает и больше.

"В Калифорнии, в Южной Америке есть одна зона, в Японии и в Италии. Там чуть больше средняя ожидаемая продолжительность жизни, чем в окружающих провинциях. Но это просто благодатная земля, хорошая еда, спокойствие. Здоровый образ жизни вносит более 60% увеличения продолжительности жизни. Сидя за рулём своей машины, человек едет в могилу прямым путём. Своими челюстями он роет свою могилу, питаясь нерационально", — сказал Юрий Конев в интервью порталу Ura.ru.

Диетолог, специалист по антивозрастной медицине Елена Островская добавила, что нужно влиять на те механизмы, которые приводят к ускоренному старению: неправильное питание, плохой сон. Важно следить за уровнем в рационе белка, естественных антиоксидантов, микроэлементов и витаминов. Отсутствие нормального сна приводит к гормональным сбоям и вносит самый большой вклад в ускоренное старение, говорит врач.

Оба доктора согласились с тем, что нынешние якобы омолаживающие методики имеют исключительно косметический и поддерживающий эффект. Конев подчеркнул, что за всю историю не было зафиксировано ни одного достоверного случая продления жизни человека с помощью какого-нибудь средства.