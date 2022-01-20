В Колумбийском университете создали тест для измерения скорости старения по анализу крови

Исследователи из Колумбийского университета (США) разработали новый метод анализа крови, который измеряет скорость биологического старения. Это делается путём выявления специфических меток метилирования ДНК, пишет журнал Neurosciencenews.

Учёные назвали свою разработку DunedinPACE. Этот тест рассчитывает скорость старения по совокупности данных о генах — эпигеному. Он учитывает 19 биомаркеров, присутствующих во всех системах человеческого организма.

"Что делает DunedinPACE уникальным — в то время как другие тесты направлены на то, чтобы измерить, сколько лет человеку, DunedinPACE измеряет, стареете вы быстро или медленно", — сказал доцент эпидемиологии в Колумбийской школе общественного здравоохранения Мейлмана и исследователь Колумбийского центра старения Даниэль Бельски.

В исследовании приняли участие тысячи людей, которые родились в 1972–1973 годах. Данные о работе систем их организмов собирались при рождении, в 26 лет, в 32 года, в 38 и 45 лет. Таким образом исследователи выявили факторы, которые влияют на скорость старения тела. В результате тест показал, что люди с неблагоприятными условиями в детстве стареют быстрее.

Помимо того, DunedinPACE может определить факторы, замедляющие процесс старения в любом возрасте. Бельски отметил, что направленность этого теста ограничена, но он не уступает в точности другим, которые прогнозируют заболевания и смертность.