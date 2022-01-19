Учёные выяснили, с какой точностью экспресс-тесты выявляют коронавирус у детей

Точность одноразовых тестов на ковид на базе тестовых полосок при выявлении вируса среди детей не превышает 56–72%. К таким результатам в ходе исследований пришли немецкие и британские медики, свои выводы они опубликовали в журнале BMJ-EBM.

"Мы проанализировали итоги 17 проверок подобных систем с участием свыше 6,3 тысячи юных пациентов. Проведённый нами анализ показал, что ни одна изученная тестовая система не удовлетворяла даже минимальным требованиям по качеству работы, которые были озвучены ВОЗ и регулирующими органами в США и Великобритании", — сообщается в статье.

В исследовании было задействовано несколько вариантов тестовых систем, основанных на обнаружении обрывков РНК возбудителя вируса SARS-CoV-2 с полимеразной цепной реакцией (ПЦР) и её аналогов или на обнаружении антител к коронавирусу нового типа. Также в опытах были быстрые тесты на присутствие следов вируса, изготовленные по принципу тестовых полосок для беременности. Следы инфекции они выявляют в образцах мокроты. Эти тесты уступают ПЦР-анализам в точности, поэтому в медицинской практике всегда используются с повторной проверкой образцов.

Группу европейских исследователей возглавил научный сотрудник Манчестерского университета Наоми Фудзита-Ровердер. Учёные детально исследовали эффективность тестов в выявлении следов присутствия коронавирусной инфекции в организме детей, которые страдают от явных и бессимптомных форм ковида. Для этого проанализировали данные и результаты 17 исследований последствий заражения коронавирусом, в которых численность участников составила 6355 юных пациентов. Вместе с этим решили выявить, как часто тестовые полоски дают ложные результаты при проверке мокроты детей.

Согласно результатам анализа, производители всех восьми исследованных тестов завышают точность их работы. Так, у ребят диагностировалась явная форма ковида, но полоски выявили лишь 72% случаев. При проверке тестов с малолетними пациентами с бессимптомным течением болезни этот показатель опустился до 56%.

Такие результаты значительно ниже минимальных критериев эффективности, установленных Всемирной организацией здравоохранения. Они наложены на тестовые системы для выявления следов коронавирусной инфекции в образцах биожидкостей пациентов. Следовательно, для диагностики ковида у детей не стоит использовать тестовые полоски. Кроме того, есть необходимость расширять масштабы ПЦР-тестирования.