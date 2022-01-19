Собянин: В Москве из-за "омикрона" могут вдвое увеличить число операторов скорой помощи

Столичные власти в случае необходимости могут увеличить число операторов скорой помощи в два раза в связи с возросшей нагрузкой из-за штамма коронавируса "омикрон", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он указал, что особенно растёт нагрузка на call-центры, справочно-медицинскую систему 122, поликлиники и скорую помощь.

"В скорой помощи нагрузка выросла примерно на 30%. Для того чтобы обеспечить нормальную работу, число операторов было увеличено на две трети и при необходимости будет увеличено ещё до двух раз", — пообещал градоначальник.

Собянин подчеркнул, что данные меры необходимы для того, чтобы скорая помощь смогла оперативно реагировать на вызовы. Число операторов call-центра 122 увеличено в два раза, на следующей неделе будет увеличено втрое, чтобы москвичи своевременно могли дозвониться и получить нужную информацию либо медицинскую помощь. Помимо этого, увеличено и количество оперативных бригад скорой помощи.

По словам главного врача станции скорой и неотложной медпомощи имени Пучкова Николая Плавунова, медики за время пандемии привыкли к любым ситуациям. В понедельник, 17 января, количество вызовов увеличилось на 30%, но специалисты были к этому готовы и дополнительно развернули 40 рабочих мест врачей-диспетчеров и консультантов. За период пандемии дополнительно подключены 40 бригад скорой помощи и созданы все условия для работы в красной зоне, это также касается и оборудования.

"Я хочу поблагодарить всех работников скорой помощи: операторов, диспетчеров, врачей, которые ежедневно обслуживают тысячи вызовов. Более одной тысячи бригад работают в скорой помощи, они оказывают огромную помощь особенно в периоды всплеска заболевания, которые мы видим. Надеюсь, что они достойно обеспечат москвичей необходимой медицинской помощью", — заключил мэр столицы.