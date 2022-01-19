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Минздрав Египта ужесточил правила въезда из-за "омикрона"

Новые требования вступят в силу с 22 января. От туриста могут потребовать пройти экспресс-тест на коронавирус в аэропорту. Если он окажется положительным, иностранца поместят на карантин или депортируют.

19 января, 12:42

Фото © Pexels

Минздрав Египта обновил правила въезда в страну на фоне ситуации с распространением нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу туроператора "Интурист".

Новые правила вступят в силу с 22 января. По ним, если у прибывшего в курортные города страны туриста сертификат о вакцинации или результаты теста не соответствуют нормам ведомства, путешественнику придётся пройти экспресс-тест в аэропорту. Если он окажется положительным, гостя отправят в отель на десятидневный карантин.

Повторный тест на коронавирус проводится на шестой день карантина, по результатам которого его могут сократить.

Иностранцам, прибывшим в города Египта, которые не являются курортными, в случае двух положительных результатов экспресс-тестов грозит возвращение в страну вылета.

Сейчас граждане России могут посещать Египет, имея при себе отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации "Спутником V".

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Ранее вирусолог Анатолий Альштейн назвал причину сокращения карантина по ковиду до семи дней. По его мнению, заболевшим нужно сдавать ПЦР-тест, как только результат будет отрицательным, можно прекращать режим самоизоляции.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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