Минздрав Египта ужесточил правила въезда из-за "омикрона"
Новые требования вступят в силу с 22 января. От туриста могут потребовать пройти экспресс-тест на коронавирус в аэропорту. Если он окажется положительным, иностранца поместят на карантин или депортируют.
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Минздрав Египта обновил правила въезда в страну на фоне ситуации с распространением нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу туроператора "Интурист".
Новые правила вступят в силу с 22 января. По ним, если у прибывшего в курортные города страны туриста сертификат о вакцинации или результаты теста не соответствуют нормам ведомства, путешественнику придётся пройти экспресс-тест в аэропорту. Если он окажется положительным, гостя отправят в отель на десятидневный карантин.
Повторный тест на коронавирус проводится на шестой день карантина, по результатам которого его могут сократить.
Иностранцам, прибывшим в города Египта, которые не являются курортными, в случае двух положительных результатов экспресс-тестов грозит возвращение в страну вылета.
Сейчас граждане России могут посещать Египет, имея при себе отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации "Спутником V".
Ранее вирусолог Анатолий Альштейн назвал причину сокращения карантина по ковиду до семи дней. По его мнению, заболевшим нужно сдавать ПЦР-тест, как только результат будет отрицательным, можно прекращать режим самоизоляции.
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