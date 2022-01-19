Телеведущего Зеленского похоронили на Троекуровском кладбище рядом с журналистом Доренко

Журналиста ВГТРК Михаила Зеленского похоронили на Троекуровском кладбище рядом с известным телеведущим, главным бывшим редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в компании.

Михаил Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. В 1992 году он поступил сразу в два вуза — Хабаровский медицинский институт и Хабаровский институт физкультуры на факультет "спортивный менеджмент". Затем Зеленский учился в столичном Институте повышения квалификации работников телевидения и радиовещания на курсах телерадиоведущих. С 1997 года работал на радио "Ностальжи", также вёл выпуски новостей на ТВЦ. Впоследствии Зеленский был ведущим программы "Вести" на РТР и телеканале "Культура". С 4 апреля 2011 года по 30 апреля 2013 года вёл программу "Прямой эфир" на канале "Россия-1".