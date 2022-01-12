НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Starhit: Телеведущий Михаил Зеленский умер в Доминикане

46-летний журналист попал в больницу по неизвестным пока причинам.

11 января, 22:04
<p>Михаил Зеленский © Кадр видео YouTube / <a href="https://www.youtube.com/c/Russia1/videos" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Россия 1"</a></p>

Михаил Зеленский © Кадр видео YouTube / "Россия 1"

Стали известны некоторые подробности смерти телеведущего Михаила Зеленского. Как сообщает издание Starhit, он ушёл из жизни в Доминиканской республике.

Телеведущий Михаил Зеленский умер в возрасте 46 лет

Телеведущий Михаил Зеленский умер в возрасте 46 лет

"Он попал в местную больницу, но врачи не смогли спасти мужчину. Об этом сообщили в эфире канала "Культура". Пока неизвестно, из-за чего произошла трагедия", — пишет издание.

Ранее смерть Зеленского подтвердил заместитель руководителя телеканала "Россия Культура" Александр Ефимович. Телеведущему было 46 лет.

Михаил Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. В 1992 году он поступил сразу в два вуза — Хабаровский медицинский институт и Хабаровский институт физкультуры на факультет "Спортивный менеджмент". Затем Зеленский учился в столичном Институте повышения квалификации работников телевидения и радиовещания на курсах телерадиоведущих. С 1997 года работал на радио "Ностальжи", также вёл выпуски новостей на ТВЦ. Впоследствии Зеленский был ведущим программы "Вести" на РТР и телеканале "Культура". С 4 апреля 2011 года по 30 апреля 2013 года вёл программу "Прямой эфир" на канале "Россия-1".

Актёр Боб Сагет из сериала "Как я встретил вашу маму" найден мёртвым в отеле

Актёр Боб Сагет из сериала "Как я встретил вашу маму" найден мёртвым в отеле

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1