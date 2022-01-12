НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

КНДР сообщила об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты 11 января

За ними лично наблюдал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Снаряд пролетел тысячу километров и точно поразил цель, сообщили в Пхеньяне.

11 января, 21:32
<p>© ТАСС / AP</p>

© ТАСС / AP

КНДР 11 января провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщает южнокорейское агентство "Рёнхап" со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Уточняется, что испытания прошли в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына. Ракета пролетела тысячу километров и точно поразила цель.

Постпреды США и стран Запада в Совбезе ООН призвали КНДР отказаться от ракетной программы

Постпреды США и стран Запада в Совбезе ООН призвали КНДР отказаться от ракетной программы

Напомним, о запуске стало известно накануне. Снаряд был направлен в сторону Японского моря, однако упал за пределами исключительной экономической зоны страны. Береговая охрана Японии сообщала, что это была баллистическая ракета. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил своё беспокойство. Он уверен, что достичь устойчивого мира и полной денуклеаризации Корейского полуострова можно только дипломатическим путём. Данный пуск стал вторым с начала года, первый произошёл 5 января.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1