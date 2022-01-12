КНДР сообщила об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты 11 января

Напомним, о запуске стало известно накануне. Снаряд был направлен в сторону Японского моря, однако упал за пределами исключительной экономической зоны страны. Береговая охрана Японии сообщала, что это была баллистическая ракета. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил своё беспокойство. Он уверен, что достичь устойчивого мира и полной денуклеаризации Корейского полуострова можно только дипломатическим путём. Данный пуск стал вторым с начала года, первый произошёл 5 января.