Замгоссекретаря США Нуланд назвала условие для вступления Швеции и Финляндии в НАТО

США готовы обсудить с Финляндией и Швецией членство в НАТО, как только Хельсинки и Стокгольм захотят этого, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"На протяжении работы пяти администраций, членом которых я являлась, мы говорили Финляндии и Швеции: "В любое время, когда вы будете готовы обсуждать вопрос о вашем членстве, мы это сделаем", — сказала она на брифинге для журналистов в Госдепартаменте.

Нуланд добавила, что обе страны при вступлении в альянс будут оцениваться в соответствии с "высокими стандартами" НАТО.

В настоящее время Финляндия и Швеция сотрудничают с НАТО как государства-партнёры.