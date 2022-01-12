Замгоссекретаря США Нуланд назвала условие для вступления Швеции и Финляндии в НАТО
В настоящее время обе страны сотрудничают с Североатлантическим альянсом как государства-партнёры.
США готовы обсудить с Финляндией и Швецией членство в НАТО, как только Хельсинки и Стокгольм захотят этого, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
"На протяжении работы пяти администраций, членом которых я являлась, мы говорили Финляндии и Швеции: "В любое время, когда вы будете готовы обсуждать вопрос о вашем членстве, мы это сделаем", — сказала она на брифинге для журналистов в Госдепартаменте.
Нуланд добавила, что обе страны при вступлении в альянс будут оцениваться в соответствии с "высокими стандартами" НАТО.
В настоящее время Финляндия и Швеция сотрудничают с НАТО как государства-партнёры.
Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин не исключила вступления страны в НАТО. Необходимо дорожить свободой выбора и считать её реальной, потому что она касается права каждого государства принимать собственные решения в области безопасности, указала глава кабмина.
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. © ТАСС / EPA