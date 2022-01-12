Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 января 2022, 00:04

Замгоссекретаря США Нуланд назвала условие для вступления Швеции и Финляндии в НАТО

В настоящее время обе страны сотрудничают с Североатлантическим альянсом как государства-партнёры.

США готовы обсудить с Финляндией и Швецией членство в НАТО, как только Хельсинки и Стокгольм захотят этого, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"На протяжении работы пяти администраций, членом которых я являлась, мы говорили Финляндии и Швеции: "В любое время, когда вы будете готовы обсуждать вопрос о вашем членстве, мы это сделаем", — сказала она на брифинге для журналистов в Госдепартаменте.

Политолог Межевич заявил об угрозе Петербургу после вступления Финляндии в НАТО
Политолог Межевич заявил об угрозе Петербургу после вступления Финляндии в НАТО

Нуланд добавила, что обе страны при вступлении в альянс будут оцениваться в соответствии с "высокими стандартами" НАТО.

В настоящее время Финляндия и Швеция сотрудничают с НАТО как государства-партнёры.

Посол США в России Салливан исключил пересмотр принципов приёма новых членов в НАТО
Посол США в России Салливан исключил пересмотр принципов приёма новых членов в НАТО

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин не исключила вступления страны в НАТО. Необходимо дорожить свободой выбора и считать её реальной, потому что она касается права каждого государства принимать собственные решения в области безопасности, указала глава кабмина.

BannerImage

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. © ТАСС / EPA

Никита Никонов
  • Новости
  • США
  • НАТО
  • Швеция
  • Финляндия
  • Виктория Нуланд
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar