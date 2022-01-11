Нуланд: США сотрудничают с ФРГ и ЕС, чтобы задержать запуск "Северного потока – 2"
По словам американского дипломата, действующее Правительство Германии подтвердило достигнутые с предыдущим кабмином договорённости по газопроводу.
© ТАСС / Пётр Ковалёв
Власти Соединённых Штатов взаимодействуют с представителями Германии и Евросоюза, чтобы задержать начало работы газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на брифинге для журналистов в Госдепартаменте.
"Что мы делаем сейчас, так это работаем с германской стороной, с ЕС над тем, чтобы замедлить рассмотрение ими вопроса об использовании газопровода. Действующее германское правительство приняло значительные шаги для этого", — отметила Нуланд.
Она добавила, что действующее Правительство Германии подтвердило договорённости, достигнутые с предыдущим кабмином касательно действий с "Северным потоком – 2" в случае, если Россия прибегнет к "агрессии" против Украины.
Ранее в США признали, что блокировка запуска "Северного потока – 2" не нанесёт ущерба России. По словам эксперта Криса Миллера, некоторые члены Конгресса США зациклены на теме санкций против магистрали.
Напомним, 10 сентября 2021 года "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора: ведомство требует, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. СМИ предполагают, что решение по "Северному потоку – 2" вряд ли примут в первой половине 2022 года.
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