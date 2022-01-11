Нуланд: США сотрудничают с ФРГ и ЕС, чтобы задержать запуск "Северного потока – 2"

Власти Соединённых Штатов взаимодействуют с представителями Германии и Евросоюза, чтобы задержать начало работы газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на брифинге для журналистов в Госдепартаменте.

"Что мы делаем сейчас, так это работаем с германской стороной, с ЕС над тем, чтобы замедлить рассмотрение ими вопроса об использовании газопровода. Действующее германское правительство приняло значительные шаги для этого", — отметила Нуланд.

Она добавила, что действующее Правительство Германии подтвердило договорённости, достигнутые с предыдущим кабмином касательно действий с "Северным потоком – 2" в случае, если Россия прибегнет к "агрессии" против Украины.