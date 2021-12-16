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Bloomberg: Решение по "Северному потоку – 2" не примут в первой половине 2022 года

Имеется ли в виду под данным "решением" сертификация оператора трубопровода, пока не уточняется.

16 декабря, 11:03

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Решение по газопроводу "Северный поток – 2" не будет принято в первой половине 2022 года, заявил регулятор ФРГ (Федеральное сетевое агентство). Об этом сообщает Bloomberg.

Что именно подразумевается под "решением" и имеется ли в виду сертификация оператора трубопровода, пока не уточняется.

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Напомним, в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG из-за вопросов организационно-правового характера. Ведомство требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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