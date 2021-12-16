Bloomberg: Решение по "Северному потоку – 2" не примут в первой половине 2022 года

Решение по газопроводу "Северный поток – 2" не будет принято в первой половине 2022 года, заявил регулятор ФРГ (Федеральное сетевое агентство). Об этом сообщает Bloomberg.

Что именно подразумевается под "решением" и имеется ли в виду сертификация оператора трубопровода, пока не уточняется.