Премьер Финляндии Марин заявила, что на саммите ЕС не обсуждали "Северный поток – 2"

Участники саммита Евросоюза "Восточное партнёрство" в Брюсселе не поднимали вопрос "Северного потока – 2", а также не обсуждали конкретные санкции в отношении России. Об этом сообщила глава кабинета министров Финляндии Санна Марин по итогам мероприятия.

"Мы не обсуждали "Северный поток – 2". Мы не обсуждали конкретные санкции", — сообщила Марин.

Премьер-министр отметила, что участники встречи обсуждали роль России в конфликте в регионе стран-участниц, а также действия РФ на Украине и её границах. Уточняется, что Финляндия считает необходимой поддержку таких государств для стабильности, безопасности и процветания всей Европы.

"Восточное партнёрство" направлено на создание стабильных, процветающих, демократических и безопасных обществ по соседству с ЕС. Укрепление отношений со странами "Восточного партнёрства" также является одним из пяти принципов политики ЕС в отношении России", — говорится в сообщении пресс-службы финского кабмина.

Отметим, что в мероприятии приняли участие пять из шести стран – партнёров ЕС. От сотрудничества отказалась Белоруссия. Следующий саммит "Восточного партнёрства" состоится в 2023 году. Место его проведения пока не определено.