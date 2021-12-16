В Госдуму внесли законопроект, устанавливающий для мэров единый пятилетний срок полномочий

По словам сенатора Андрея Клишаса, документ подготовлен в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти.

В Госдуму внесён законопроект, который установит для всех должностных лиц местного самоуправления единый срок полномочий — 5 лет. Об этом рассказал один из авторов документа, председатель Комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Для всех должностных лиц местного самоуправления, наделённых в соответствии с уставом исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения или по организации деятельности органа местного самоуправления, устанавливается единый срок полномочий — пять лет", — цитирует Клишаса РИА "Новости".

Сенатор отметил, что документ подготовлен в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти, и призвал усовершенствовать организацию местного самоуправления.