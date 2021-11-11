Новый закон позволит сделать жизнь россиян комфортнее, а чиновников — ответственнее Законопроект о региональной власти улучшит качество госуправления, полагают эксперты ЭИСИ. 3674 3674 Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Участники круглого стола ЭИСИ "Трансформация публичной власти. На пути к единству системы" обсудили развитие публичной власти в России. Новый законопроект, рассмотренный Госдумой в первом чтении 9 ноября, неоднозначно оценили в регионах. Поскольку ряд пунктов документа меняет устоявшуюся систему координат. Например, возможность губернаторам избираться больше двух раз. Если раньше это решалось в рамках федерального законодательства, то теперь становится прерогативой субъектов РФ.

— Мы отдаём на уровень регионов вопрос, сколько сроков будет у власти. Сколько сроков глава области, края или республики будет находиться у власти, решат в каждом субъекте самостоятельно, — заявил заместитель председателя Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

Такая возможность повышает ответственность губернаторов и в то же время расширяет полномочия президента по снятию глав регионов. Согласно новому документу, закрепление взаимодействия органов публичной власти всех уровней позволит реализовать базовый принцип успешного функционирования государственной системы — единство системы публичной власти, когда региональные и муниципальные чиновники не смогут отказывать гражданам в решении проблем, прикрываясь ограниченностью полномочий. Сейчас законодатели ждут от регионов предложений по доработке документа.

Итогом выстраивания единой системы публичной власти станет повышение уровня жизни и благосостояния россиян, считают политологи. Закон позволит объединить усилия разных ветвей власти. Поскольку ряд устаревших норм, по мнению Олега Матвейчева, "позволял нечистоплотным чиновникам находить дыры в законе и уходить от ответственности".

— С одной стороны, у нас независимая муниципальная система, а с другой — все руки у неё завязаны и нет денег. А у региональной власти есть возможность финансирования, но полномочия с неё сняты. Новый закон — это важный шаг. Он означает, что бабушка, которая пошла к губернатору, получит от него помощь, а он не сядет за нецелевое использование средств, — сказал директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Политологи и парламентарии давно обсуждали необходимость поменять действующий закон, который содержит почти 200 поправок.

— Прежний закон претерпевал сотни поправок в зависимости от той или иной ситуации, не формулируя общие правила функционирования власти в нашем федеративном государстве. От условного сельсовета и главы сельского поселения до Федерального собрания, правительства и президента. Сегодняшний закон такую жёсткую матрицу и даёт, — считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов. — Теперь будут сформированы общие правила для всех. Что способствует приведению законодательства в соответствие с новыми положениями Конституции РФ.

Почему некоторые из предложенных норм встречают противодействие со стороны региональных властей, в частности, отказ от наименования президентами глав республик? Управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус Алиев назвал такие возражения поверхностными суждениями, так как не стоит сводить обсуждение нового законопроекта к названию тех или иных должностей.

Напомним, законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" был внесён главой Комитета Госдумы по госстроительству Павлом Крашенинниковым и председателем Комитета Совфеда по конституционному законодательству Андреем Клишасом.

Авторы Дмитрий Шестопалов