Как изменит жизнь россиян новый закон о региональной власти Госдума собирается принять новый законопроект, который регламентирует работу региональных властей. И задача эта более чем актуальная, ведь слабая работа местных чиновников часто создаёт проблемы. 9 ноября, 21:24 Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

9 ноября Государственная дума приняла в первом чтении законопроект № 1256381-7 "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации". "Это важный базовый законопроект, который несёт в себе прямые нормы и закладывает определённые параметры работы региональной власти", — поясняет спикер Госдумы Вячеслав Володин. Наверное, это один из самых важных документов, который примет Госдума этого созыва.

Государственная система будет эффективной только в том случае, если все элементы этой системы сверху донизу работают в связке — по единым правилам и исходя из единой цели. Конечно, нельзя сказать, что до этого не было никакого законодательного регулирования местных властей, — соответствующий закон существует. Однако он давно перестал уже быть неким цельным документом за счёт огромного количества поправок, внесённых в него 187 федеральными законами (такие данные приводит один из авторов нового законопроекта Павел Крашенинников), он устарел. Ситуация дошла до того, что на поправки не хватило букв алфавита — последняя стоит под номером "Я-5".

Поэтому при выборе придумывать новые буквы алфавита для поправок или создавать новый, целостный закон, который будет учитывать все нюансы современной законодательной системы, выбрали второй вариант.

Так, законопроект чётко распределяет полномочия между различными органами власти — федеральными и региональными, а также региональными и муниципальными. В предыдущем документе, напичканном поправками, такой ясности не было, в результате местные и региональные власти либо дублировали функции друг друга, либо, наоборот, перекидывали их друг на друга.

Базовые элементы законодательства будут унифицированы. Так, губернаторы теперь будут называться главами субъектов Федерации — никаких альтернативных президентов. Не все в Казани с этим согласны, многие депутаты от республики голосовали против законопроекта, и у них есть такое право. И всё же нужно понимать, что законы в РФ принимаются большинством, а не консенсусом.

Помимо именования главы субъекта Федерации будет и другая унификация. Так, глава региона будет избираться строго на пять лет, причём с правом на неограниченное количество переизбраний (решение о последнем отдаётся на откуп местных властей). Ранее регионы сами устанавливали именно срок губернаторских полномочий, не синхронизируя его с другими местными выборами (теперь и Заксобрания будут избираться строго на пять лет, а значит, не будет противостояния нового губернатора и старого Заксобрания, созданного в рамках иной политической конфигурации).

Закон вводит понятие публичной власти, которого раньше не существовало в политическом пространстве. Оно появилось после поправок к конституции и подразумевает, что у всех ветвей власти есть одна главная задача и цель — это служить обществу. В этом контексте необходимо добиться правильного распределения полномочий между всеми уровнями власти, а также взаимной ответственности и принятия решений в интересах граждан. А не как сейчас, когда каждый тянет одеяло на себя, торгуясь за те или иные полномочия. Существующая ст. 130 ФЗ включает в себя примерно две сотни поправок и выглядит как лоскутное одеяние, поэтому нужен новый документ. Важно, что идёт унификация и гармонизация разных форматов регионального и муниципального управления Павел Данилин Политолог

Губернаторы-хозяйственники имеют планы по развитию своей области не на одну или даже две каденции, а на много сроков вперёд. Достаточно вспомнить губернатора Белгородской области Евгения Савченко, который правил в ней с 1993 по 2020 год и превратил в образцовый сельскохозяйственный кластер. Он покинул свой пост только потому, что устал, и многие жители Белгородской области были недовольны его уходом. Либералам же, критикующим переизбрания, стоит вспомнить о том, что в ряде штатов США губернаторы по местным законам избираются неограниченное количество раз, а в остальных количество переизбраний тоже определяют именно местные власти. В России будет примерно такая же система.

Наконец, унификация касается и принципа назначений. Определяется список должностей, которые занимают чиновники строго по согласованию с Москвой (прежде всего те, кто работает по линии финансов, чтобы туда не назначались местные некомпетентные кадры, проваливающие финансовые проекты и вгоняющие регионы в долги), а также перечень должностей, которые обязательны в местной власти. Чтобы всем было понятно, кто за что отвечает. Губернатор, надо понимать, отвечает за всё. Он связующее звено в вертикали власти между федеральными и региональными властями, одновременно и федеральный, и региональный чиновник.

Ещё одним нововведением станет цифровизация. Сейчас деятельность региональных органов власти регулируется законодательством 20-летней давности, когда не было ни электронного документооборота, ни дистанционного взаимодействия органов власти. Были лишь бумажки, совещания с очным присутствием — в результате сейчас, в цифровую эпоху, соблюдение закона требует анахронистических мер. Не говоря уже об обмене письмами с регламентированным месячным ожиданием ответов (привет Почте России). И такая бумажная волокита не только замедляла процесс принятия решений, но также была постоянным раздражителем для россиян, вызывала рост недовольства в адрес властей и государственной системы в целом.

Прошлый закон был принят в 1999 году, в те времена единицы людей пользовались Интернетом. Все документы утверждались только, так сказать, в бумажном варианте. Сейчас сеть стала доступна всем гражданам, любой законопроект можно сбросить в чат. Раньше на сбор депутатов требовались один-два дня, сейчас это можно сделать за два часа для совещания в формате видеосвязи. Закон позволит повысить эффективность власти, принимать решения в более короткие сроки. То же касается и способов рассылок законопроектов для ознакомления. Сегодня мы проголосовали в первом чтении, в регионах опубликовали его на сайтах местных ЗС для ознакомления. Те 15 дней, что документы доставляются физической почтой, позволят заксобраниям субъектов их обсудить, так как без получения документа региональная власть не имеет права ничего утверждать. Эта норма нужна, чтобы увеличить скорость принятия законов. А в условиях пандемии, которая может продлиться, нужна возможность принимать законы оперативно, не позволять обстоятельствам останавливать законотворческую деятельность Олег Матвейчев Политолог и заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

Власти надеются, что новый законопроект поможет повысить не только эффективность, но и доверие вертикали власти. И если, а точнее когда законопроект превратится в закон, то эти надежды могут исполниться.

Авторы Сергей Долгов