"Адмирал Горшков" выполнил стрельбу "Цирконом" в Белом море и поразил мишень на полигоне Чижа
А 29 ноября фрегат Северного флота выполнил испытательный пуск ракеты, но по морской мишени.
"Адмирал Горшков" выполнил стрельбу "Цирконом" в Белом море и поразил мишень на полигоне Чижа. Скриншот видео © Минобороны РФ
"Адмирал Горшков" выполнил стрельбу "Цирконом" в Белом море и поразил мишень на полигоне Чижа. Видео © Минобороны РФ
Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" успешно выполнил стрельбы гиперзвуковой ракетой "Циркон" — выпущенная из акватории Белого моря ракета поразила мишень на полигоне Чижа в Архангельской области.
"Экипаж фрегата Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил очередную стрельбу ракетой "Циркон". Стрельба была произведена из акватории Белого моря по береговой мишенной позиции, находившейся на полигоне Чижа в Архангельской области", — рассказали в Минобороны.
Напомним, ранее фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил испытательный пуск "Циркона" из Белого моря, но по морской мишени 29 ноября. Кроме того, СМИ сообщали, что "Циркон" в следующий раз с подводной лодки испытают только в 2024 году. После двух успешных пусков будет взята пауза.
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