"Адмирал Горшков" выполнил стрельбу "Цирконом" в Белом море и поразил мишень на полигоне Чижа. Видео © Минобороны РФ

Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" успешно выполнил стрельбы гиперзвуковой ракетой "Циркон" — выпущенная из акватории Белого моря ракета поразила мишень на полигоне Чижа в Архангельской области.

"Экипаж фрегата Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил очередную стрельбу ракетой "Циркон". Стрельба была произведена из акватории Белого моря по береговой мишенной позиции, находившейся на полигоне Чижа в Архангельской области", — рассказали в Минобороны.