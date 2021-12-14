Атомную подлодку "Челябинск" переделают в носитель "Цирконов"

Атомную подводную лодку проекта 949А (шифр "Антей") "Челябинск" переделают в носитель крылатых ракет "Оникс" и "Циркон" по проекту 949АМ, работы начнутся после окончания модернизации однотипной субмарины "Иркутск". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.

"Предварительный срок начала активной фазы по основным этапам ремонта и модернизации на "Челябинске" — 2022 год, сразу после завершения работ на К-132 "Иркутск", — заявил собеседник агентства.

По словам источника, в ходе модернизации на заводе "Звезда" "Челябинск" оснастят универсальными пусковыми установками для запуска ракет "Оникс" и "Циркон", благодаря чему боевой потенциал подлодки "возрастёт многократно".