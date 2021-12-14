Bild: Меркель лично наложила вето на поставки вооружений Украине

По данным газеты, руководство ФРГ в мае наложило вето на поставку 90 крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 из США и 20 антидроновых ружей EDM4S-UA из Литвы. Также утверждается, что Берлин вынудил Нидерланды поддержать данное решение, чтобы не создавалось впечатление, что Германия — единственный противник продажи.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников обвинил Меркель в блокировке поставок "смертоносного оружия". Он отметил, что позиция нового немецкого канцлера Олафа Шольца по данному вопросу пока не ясна. Также глава Минобороны Незалежной заявил о покупке у НАТО ружей для стрельбы по дронам. По данным СМИ, речь идёт как раз о литовских EDM4S-UA.