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Bild: Меркель лично наложила вето на поставки вооружений Украине

Речь идёт о 90 крупнокалиберных снайперских винтовках Barrett M82 из США и 20 антидроновых ружьях EDM4S-UA из Литвы.

14 декабря, 03:24
<p>Снайперская винтовка Barrett M82 © ТАСС / Imago</p>

Снайперская винтовка Barrett M82 © ТАСС / Imago

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично запретила поставки Украине вооружений в рамках НАТО. Об этом пишет издание Bild.

По данным газеты, руководство ФРГ в мае наложило вето на поставку 90 крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 из США и 20 антидроновых ружей EDM4S-UA из Литвы. Также утверждается, что Берлин вынудил Нидерланды поддержать данное решение, чтобы не создавалось впечатление, что Германия — единственный противник продажи.

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Ранее министр обороны Украины Алексей Резников обвинил Меркель в блокировке поставок "смертоносного оружия". Он отметил, что позиция нового немецкого канцлера Олафа Шольца по данному вопросу пока не ясна. Также глава Минобороны Незалежной заявил о покупке у НАТО ружей для стрельбы по дронам. По данным СМИ, речь идёт как раз о литовских EDM4S-UA.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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