Постпредство России сожалеет, что тема климата вызвала раскол в Совбезе ООН
В дипмиссии отметили, что к этой ситуации привела неготовность партнёров к диалогу о коренных причинах проблем, с которыми сталкиваются уязвимые страны.
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Фото © ТАСС / ЕРА
Россия сожалеет, что вопросы изменения климата, по которым удалось добиться консенсуса на конференции в Глазго в ноябре, стали причиной раскола в Совете Безопасности (СБ) ООН. Об этом говорится в распространённом 13 декабря заявлении постоянного представительства РФ при всемирной организации.
"Форсирование авторами данного документа, неготовность партнёров к диалогу о коренных причинах проблем, с которыми сталкиваются уязвимые страны, привели к расколу СБ. Вызывает сожаление, что предметом такого раскола стала объединительная по своей сути климатическая повестка, свидетельством чему явился недавний консенсус в Глазго", — говорится в заявлении.
Дипмиссия подчёркивает, что Россия полностью разделяет озабоченность мирового сообщества отрицательными последствиями изменения климата на планете и вносит свой вклад в усилия всех стран по противодействию этим вызовам, в том числе в контексте достижения углеродной нейтральности экономики РФ не позднее 2060 года. В заявлении также отмечается, что резолюция по климатической проблематике предлагала подходить к конфликтам и мировым угрозам однобоко — через климатическую проблематику, игнорируя при этом все остальные аспекты.
Ранее Россия в Совете Безопасности ООН наложила вето на проект резолюции Нигера и Ирландии по климату и безопасности. Постпред РФ при организации Василий Небензя подчеркнул, что этот документ неприемлем для РФ. Как отметил дипломат, принятие резолюции могло бы стать миной замедленного действия — это позволило бы включать в повестку заседаний организации любую страну.
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