Постпредство России сожалеет, что тема климата вызвала раскол в Совбезе ООН

Россия сожалеет, что вопросы изменения климата, по которым удалось добиться консенсуса на конференции в Глазго в ноябре, стали причиной раскола в Совете Безопасности (СБ) ООН. Об этом говорится в распространённом 13 декабря заявлении постоянного представительства РФ при всемирной организации.

"Форсирование авторами данного документа, неготовность партнёров к диалогу о коренных причинах проблем, с которыми сталкиваются уязвимые страны, привели к расколу СБ. Вызывает сожаление, что предметом такого раскола стала объединительная по своей сути климатическая повестка, свидетельством чему явился недавний консенсус в Глазго", — говорится в заявлении.

Дипмиссия подчёркивает, что Россия полностью разделяет озабоченность мирового сообщества отрицательными последствиями изменения климата на планете и вносит свой вклад в усилия всех стран по противодействию этим вызовам, в том числе в контексте достижения углеродной нейтральности экономики РФ не позднее 2060 года. В заявлении также отмечается, что резолюция по климатической проблематике предлагала подходить к конфликтам и мировым угрозам однобоко — через климатическую проблематику, игнорируя при этом все остальные аспекты.