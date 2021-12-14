Пентагон не станет наказывать военных за гибель детей при авиаударе в Кабуле

Руководство Минобороны США не планирует наказывать военнослужащих, причастных к авиаудару в столице Афганистана, в результате которого в конце августа этого года погибло десять мирных жителей, в том числе семь детей. Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на свои источники в Пентагоне.

Ранее стало известно, что расследование Минобороны США не выявило нарушений закона при авиаударе. При этом генеральный инспектор ВВС страны — генерал Сами Саид — отмечал в начале ноября, что были подтверждены "неточности при нанесении" удара, а также "нарушение коммуникации и ошибки при информировании, приведшие к гибели гражданских лиц".

Как пишет NYT, решение о наказании военнослужащих министр обороны США Ллойд Остин поручил принять главе Центрального командования вооружённых сил генералу Кеннету Маккензи и главе Командования специальных операций (SOCOM) генералу Ричарду Кларку. В качестве возможных мер рассматривались выговор и понижение в звании. Однако, по данным источников газеты, Маккензи и Кларк не нашли оснований для санкций против американских военнослужащих.