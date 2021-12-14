Инфекционист Поздняков оценил безопасность совмещения разных вакцин от ковида

Врач-инфекционист Андрей Поздняков оценил возможность смешивания разных вакцин от коронавируса. По словам эксперта, все препараты имеют один и тот же механизм воздействия на организм человека, поэтому их комбинация абсолютно безопасна.

"Все производители в качестве антигена используют один и тот же белок — S-белок. Разные вакцины предусматривают разные способы доставки антигена, но принцип вакцинации остаётся тем же — защита организма от вируса", — приводит слова Позднякова РИА "Новости".

Эксперт отметил, что в организме формируется иммунный ответ, который маркируется синтезом антител и Т-клеточным ответом на S-белок коронавируса. Вакцины моделируют один и тот же процесс, а следовательно, прививки разными препаратами не опасны.

Также Поздняков считает, что вакцинация разными препаратами может принести пользу, так как у разных производителей может немного отличаться антиген. Чем он разнообразнее, тем более разнообразно стимулирована иммунная система, а значит, и организм лучше подготовлен к разным вариантам вируса и мутациям S-белка. При этом специалист подчеркнул, что смешанная вакцинация не поможет в борьбе с пандемией. Здесь, по словам Позднякова, важно только количество привитых. Сейчас цель — более 90%, заключил он.