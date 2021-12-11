Иммунолог Крючков назвал ревакцинацию лучшей защитой от омикрон-штамма ковида
Она позволит переболеть вирусом в лёгкой форме или даже не заразиться, ведь у человека, получившего прививку, образуются нейтрализующие антитела.
Фото © ТАСС / Максим Киселёв
Ревакцинация каждые четыре–пять месяцев станет отличной защитой от нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом иммунолог и генеральный директор контрактно-исследовательской компании "КЭГ" Николай Крючков заявил в беседе с Ura.ru.
"При прежних штаммах срок в шесть месяцев был нормальным, но сейчас лучше всего проводить процедуру через пять месяцев, а людям с хроническими заболеваниями — через четыре", — уточнил эксперт.
По словам иммунолога, ранняя ревакцинация даёт хороший титр нейтрализующих антител. Как напомнил Крючков, учёные из Британии и Германии определили, что после получения бустера происходит минимальное падение эффективности инъекции.
"То есть если человеку сделали две прививки и бустер, или он переболел и вакцинировался, или вакцинировался и переболел, то он получит "гибридный иммунитет", — объяснил собеседник агентства.
Его поддержал вирусолог и молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев, добавив, что повторная вакцинация позволит переболеть вирусом в лёгкой форме или даже не заразиться.
"Результаты проводимых экспериментов показывают, что самую лучшую нейтрализацию при "омикроне" даёт свежая ревакцинация, либо человек переболел и потом ревакцинировался", — заключил специалист.
Ранее вирусолог Пётр Чумаков рассказал о фазах эволюции ковида до сезонной инфекции. Появление омикрон-штамма уже говорит о наступлении второй стадии формирования коронавируса. Если он окажется заразным и быстро распространяющимся, то сможет вытеснить другие варианты.
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