Иммунолог Крючков назвал ревакцинацию лучшей защитой от омикрон-штамма ковида

Ревакцинация каждые четыре–пять месяцев станет отличной защитой от нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом иммунолог и генеральный директор контрактно-исследовательской компании "КЭГ" Николай Крючков заявил в беседе с Ura.ru.

"При прежних штаммах срок в шесть месяцев был нормальным, но сейчас лучше всего проводить процедуру через пять месяцев, а людям с хроническими заболеваниями — через четыре", — уточнил эксперт.

По словам иммунолога, ранняя ревакцинация даёт хороший титр нейтрализующих антител. Как напомнил Крючков, учёные из Британии и Германии определили, что после получения бустера происходит минимальное падение эффективности инъекции.

"То есть если человеку сделали две прививки и бустер, или он переболел и вакцинировался, или вакцинировался и переболел, то он получит "гибридный иммунитет", — объяснил собеседник агентства.

Его поддержал вирусолог и молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев, добавив, что повторная вакцинация позволит переболеть вирусом в лёгкой форме или даже не заразиться.

"Результаты проводимых экспериментов показывают, что самую лучшую нейтрализацию при "омикроне" даёт свежая ревакцинация, либо человек переболел и потом ревакцинировался", — заключил специалист.