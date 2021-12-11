Вирусолог Чумаков рассказал о фазах эволюции ковида до сезонной инфекции

Чтобы коронавирус потерял свою патогенность и принял форму сезонных инфекций, он должен пройти две фазы эволюции. Об этом сообщил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Пётр Чумаков в беседе с Ura.ru.

"Первая фаза — это усиление заразности и болезнетворности. Это связано с тем, что вирус начинает адаптироваться к человеческой популяции и добиваться оптимального режима репликации, потому что среда у человека отличается от среды летучей мыши. Он меняет какие-то компоненты, чтобы максимально приблизиться к условиям в организме человека. Эта фаза — плохая", — объяснил Чумаков.

А хорошая фаза, по словам вирусолога, заключается в уменьшении патогенности, которая приходит после того, как вирус адаптировался. Он отметил, что это и есть переход в привычную форму сезонных инфекций. Чумаков добавил, что появление нового штамма CoViD-19 "омикрон" говорит о наступлении именно этой стадии эволюции вируса. Так, если в итоге этот вариант окажется заразным и быстро распространяющимся, то в его силах вытеснить другие штаммы, а значит, иных значительных мутаций не появится. Однако, отметил вирусолог, требуется две-три недели для того, чтобы понять, в какую сторону развивается ситуация.

В то же время генеральный директор контрактно-исследовательской компании "КЭГ", иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков считает, что пока нет предпосылок, превращения коронавируса в сезонную инфекцию. Если Африканская ассоциация врачей и министр здравоохранения ЮАР окажутся правы, "то будет замечательно". Однако Крючков подчеркнул, что данные, которые они публикуют, "мягко говоря, странные".