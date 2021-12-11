Гинцбург рассказал о состоянии прибывших из ЮАР россиян с "омикроном"
Ни у одного из пациентов нет тяжёлого течения инфекции, ведь ранее они были вакцинированы, уточнил учёный.
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Заразившиеся новым штаммом ковида "омикрон" туристы, прибывшие из ЮАР, переносят болезнь в лёгкой форме. Ранее они вакцинировались от инфекции, рассказал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Там никаких тяжёлых случаев нет, они в стационаре, но ничего серьёзного по клинике нет. Лёгкое течение: пациенты уже ранее были иммунизированы", — сказал Гинцбург в беседе с РИА "Новости".
Ранее биолог Георгий Базыкин назвал действенный способ борьбы с "омикроном". Профессор подчеркнул, что любые принимаемые меры, помогающие прервать цепочку передачи вируса, будут работать.
Лайф напоминает: 6 декабря стало известно, что в России выявили первые два случая заражения штаммом "омикрон". Заболевшими оказались россияне, вернувшиеся из ЮАР на родину. Всего же около ста человек, прибывших в Россию из африканской страны, находятся в обсерваторе с подозрением на коронавирус, 24 из них госпитализированы.
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