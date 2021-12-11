Гинцбург рассказал о состоянии прибывших из ЮАР россиян с "омикроном"

Заразившиеся новым штаммом ковида "омикрон" туристы, прибывшие из ЮАР, переносят болезнь в лёгкой форме. Ранее они вакцинировались от инфекции, рассказал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Там никаких тяжёлых случаев нет, они в стационаре, но ничего серьёзного по клинике нет. Лёгкое течение: пациенты уже ранее были иммунизированы", — сказал Гинцбург в беседе с РИА "Новости".