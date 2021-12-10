Вирусолог Чепурнов не исключил, что случаев заражения "омикроном" в РФ больше выявленных

Новая разновидность ковида "омикрон" могла появиться в России ещё до того, как в нашей стране официально зафиксировали первый случай заражения ею. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с радио "Комсомольская правда".

"Когда стало ясно, что появился новый штамм, стали обследовать после этого первый самолёт, в котором находились пассажиры, прилетевшие из ЮАР. И сразу выявили заражённых. Поэтому я не сомневаюсь, что "омикрон" уже широко пришёл в РФ и быстро распространяется", — сообщил профессор.

Однако без анализа нельзя точно сказать, простудился человек или заболел ковидом, как и с другими штаммами. Чепурнов отметил, что даже в лаборатории РАН проверяются все сотрудники на наличие коронавируса, если у них появляются симптомы. В случае подтверждения биоматериал отправляется на исследования, "чтобы, если выявится новый штамм, было с чем работать".