Синоптик Колесов предупредил петербуржцев о сильном гололёде на выходных
После рекордных морозов жителей Северной столицы ждёт потепление, пояснил специалист. Однако, по его словам, осадки никуда не денутся.
Фото © ТАСС / Анатолий Медведь
На смену аномальному холоду в Санкт-Петербург на предстоящих выходных придёт резкое потепление. Как предупредил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, город может превратиться в каток.
"Низкая температура воздуха у земли и поступление тёплого воздуха на высотах в совокупности с моросящими переохлаждёнными осадками приведут к образованию гололёда на всех поверхностях. Это провода, деревья, дороги и тротуары", — цитирует газета "Петербургский дневник" специалиста.
По словам Колесова, гололёд появится в городе уже 11 и 12 декабря. Днём же в последний день недели осадки будут идти в виде мокрого снега.
Ранее Лайф рассказывал, что метеоролог Евгений Тишковец предупредил о тёплом декабре и феврале, но холодном январе в Москве. Зима в столице будет снежной, с сугробами до 30 сантиметров и даже выше в феврале.
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