Синоптик Колесов предупредил петербуржцев о сильном гололёде на выходных

На смену аномальному холоду в Санкт-Петербург на предстоящих выходных придёт резкое потепление. Как предупредил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, город может превратиться в каток.

"Низкая температура воздуха у земли и поступление тёплого воздуха на высотах в совокупности с моросящими переохлаждёнными осадками приведут к образованию гололёда на всех поверхностях. Это провода, деревья, дороги и тротуары", — цитирует газета "Петербургский дневник" специалиста.

По словам Колесова, гололёд появится в городе уже 11 и 12 декабря. Днём же в последний день недели осадки будут идти в виде мокрого снега.