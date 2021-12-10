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Синоптик Колесов предупредил петербуржцев о сильном гололёде на выходных

После рекордных морозов жителей Северной столицы ждёт потепление, пояснил специалист. Однако, по его словам, осадки никуда не денутся.

10 декабря, 12:48
<p>Фото © ТАСС / Анатолий Медведь</p>

Фото © ТАСС / Анатолий Медведь

На смену аномальному холоду в Санкт-Петербург на предстоящих выходных придёт резкое потепление. Как предупредил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, город может превратиться в каток.

"Низкая температура воздуха у земли и поступление тёплого воздуха на высотах в совокупности с моросящими переохлаждёнными осадками приведут к образованию гололёда на всех поверхностях. Это провода, деревья, дороги и тротуары", — цитирует газета "Петербургский дневник" специалиста.

Москвичей предупредили о наступлении январских морозов

Москвичей предупредили о наступлении январских морозов

По словам Колесова, гололёд появится в городе уже 11 и 12 декабря. Днём же в последний день недели осадки будут идти в виде мокрого снега.

Ранее Лайф рассказывал, что метеоролог Евгений Тишковец предупредил о тёплом декабре и феврале, но холодном январе в Москве. Зима в столице будет снежной, с сугробами до 30 сантиметров и даже выше в феврале.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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