Москвичей предупредили о наступлении январских морозов
Скандинавский антициклон вытеснит облака и принесёт с собой ветер до 7 м/с.
Фото © ТАСС / Dmitry Ermakov
В столичный регион пришли январские морозы. Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, температура воздуха сегодня опустится до минус 10–12 градусов.
"В столице не теплее — минус 8–10 градусов, в Подмосковье — от 7 до 12 градусов мороза, а это даже чуть-чуть холоднее, чем положено в январе. В январе, напомню, норма — минус 6 градусов", — сказал Тишковец в беседе с ТАСС.
По словам синоптика, причиной похолодания служит скандинавский антициклон, который почти повсеместно вытеснит облака и принесёт с собой ветер до 7 метров в секунду.
Ранее на Москву обрушился сильнейший снегопад, создав в столице восьмибалльные пробки. Как рассказали позже синоптики, он побил рекорды прошлых лет и стал самым сильным за последние 72 года.
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