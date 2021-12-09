Москвичей предупредили о наступлении январских морозов

"В столице не теплее — минус 8–10 градусов, в Подмосковье — от 7 до 12 градусов мороза, а это даже чуть-чуть холоднее, чем положено в январе. В январе, напомню, норма — минус 6 градусов", — сказал Тишковец в беседе с ТАСС.