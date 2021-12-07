Снегопад в столичном регионе стал самым сильным за последние 72 года
В Подмосковье больше всего осадков пришлось на Железнодорожный и Коломну.
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Снегопад 7 декабря побил рекорды прошлых лет и стал самым мощным с 1949 года. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, сообщает РИА "Новости".
По словам эксперта, сегодня в столице выпало почти 20% от всей месячной нормы, а в Подмосковье — и все 30%. Особенно снежно сегодня было в Железнодорожном, Коломне, Кашире и Долгопрудном.
Ранее Лайф писал о том, что 30 туристов оказались в снежной ловушке на Урале. Они отправились кататься на снегоходах в район Сосьвинского Камня, что на границе с Пермским краем. Однако их планы спутал сильнейший снегопад, из-за которого туристы не смогли покинуть базу отдыха.
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