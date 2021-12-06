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Три десятка российских туристов застряли в снежной ловушке в уральской тайге

В планах было покататься на снегоходах, но не рассчитали с погодой и оказались заблокированы сугробами.

6 декабря, 02:34
<p>Фото © E1 / Кирилл Мартюшев</p>

Фото © E1 / Кирилл Мартюшев

Три десятка российских туристов застряли в снежной ловушке в уральской тайге. Видео © E1.RU

У подножия Главного Уральского хребта на севере Свердловской области на базе отдыха застряло около 30 туристов со всей страны. Они отправились кататься на снегоходах в район Сосьвинского Камня, что на границе с Пермским краем.

Как пишет E1.ru, неожиданно начался сильный снегопад, который засыпал дорогу. Буквально за пару дней легло двухметровое покрывало.

"Они приехали во вторник кататься к нам на базу на снегокатах. Заехала группа — и всё, встряла по полной", — рассказал директор базы "Кваркуш" Кирилл Мартюшев.

В группе путешественники из разных регионов России и Казахстана. На базу была отправлена помощь, им привезли топливо и еду. Части группы удалось покинуть ловушку в ночь на понедельник. Эвакуация проходила на ратраке — он толкал снег перед собой. С базы уже выехало 14 машин, в каждой из которых было по два – три человека.

"У нас на базе осталось человек восемь. А так снег не прекращается, пока обратно ехали, выпало ещё сантиметров двадцать", — говорит Кирилл Мартюшев.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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