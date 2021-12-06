Амурского тигра, убившего семь собак на территории частного сектора в Пожарском районе Приморья, выловили, чтобы перевезти подальше от людских поселений. Хищника осмотрели и, не обнаружив травм, уже на следующий день вернули в дикую природу в окрестностях национального парка.

Вёл себя хищник нестандартно, без опаски к людям, сообщает пресс-служба Центра "Амурский тигр". Выбирался в село он как днём, так и ночью. Рассмотрев обращение Министерства лесного хозяйства и охраны животного мира Приморского края, Росприроднадзор разрешил отлов тигра. Специалисты пришли к выводу, что зверю 2-3 года, он здоров, и, следовательно, может добывать крупных копытных для пропитания. Причиной конфликтного поведения стало что-то другое.

"Там, где люди, там — свалки бытовых отходов и, следовательно, беспризорные собаки. Вот и стал тигр разбавлять свой рацион сначала беспризорными собаками, а потом и домашними. Подобное поведение начало представлять опасность и для людей, и для тигра, поэтому было принято решение переместить тигра в другую часть ареала. Надеемся, что тигр там приживётся и заодно "поймёт", что к человеку не стоит приближаться", — прокомментировал ситуацию генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Тигра выпустили в дикую природу в окрестностях национального парка "Зов тигра". На хищника надели ошейник с GPS-передатчиком, чтобы следить за его адаптацией к новому месту обитания и исключить повторные выходы к населённым пунктам. Прозвали тигра Горный.