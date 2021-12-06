МВД предложило повторно отправлять мигрантов на дактилоскопию из-за новых тату
Ещё раз сдавать отпечатки пальцев и фотографироваться иностранцев могут заставить также из-за изменения внешности.
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Из-за нанесения татуировок или удаления шрамов трудовых мигрантов и иностранцев, прибывших в Россию на срок более 90 дней, могут обязать повторно проходить дактилоскопию и фотографироваться. Соответствующий приказ подготовило МВД РФ.
"Иностранные граждане подлежат дактилоскопической регистрации и фотографированию однократно, за исключением лиц, в отношении которых выявлено существенное стойкое (постоянное) изменение внешности (появление/удаление шрамов, дефектов кожного покрова, татуировок, изменения внешности в результате оперативных вмешательств) либо истекло десять лет с даты проведения фотографирования", — следует из проекта приказа МВД РФ, с которым ознакомился ТАСС.
Также повторно мигранты будут сдавать отпечатки пальцев в случае утраты конечности, кисти или пальца руки. Дактилоскопия и фотографирование могут понадобиться ещё раз в случае изменения фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, пола или гражданства. Условием для повторной дактилоскопии может стать потеря документа о дактилоскопии или другая причина невозможности его предъявления.
Ранее Лайф сообщал, что с 29 декабря мигрантам в России придётся получать карты с чипами о дактилоскопии. На микросхеме будет содержаться электронное изображение папиллярных узоров двух пальцев рук человека.
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