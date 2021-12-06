В Бразилии двум младенцам по ошибке сделали прививку от ковида

В бразильском городе Сорокаба двум младенцам по ошибке сделали прививку от коронавирусной инфекции. Когда об этом стало известно, малышей экстренно госпитализировали, пишет портал UOL.

Как отмечается, препарат от ковида ввели двухмесячной девочке и четырёхмесячному мальчику вместо комбинированной вакцины против коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита B и гемофильной инфекции типа B. Случилось это из-за ошибки, виновная медсестра отстранена. Вкололи малышам препарат от Pfizer и BioNTech. У них поднялась температура, начались боли и рвота.

Следить за состоянием детей будут в больнице в течение недели. Каждые сутки у них будут брать разные анализы, проводить обследование. Это не первый подобный случай в стране. В других населённых пунктах подобные ошибки тоже приводили к резкой реакции детей на антиковидную вакцину.