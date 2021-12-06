Россиян предупредили о подорожании новогодних салатов на 15–25%

Стоимость самых популярных в России новогодних салатов за год существенно выросла. Оливье на четыре порции в 2021 году обойдётся в 416 рублей, что на 15% дороже, чем в 2020-м. Селёдка под шубой будет стоить 209 рублей — на 25% больше прошлогоднего.

Проанализировав данные Росстата о средних розничных ценах за октябрь, газета "Известия" пришла к выводу, что в оливье за год подорожали все ингредиенты. Минимальный рост (9%) был у консервированных овощей, горошка и варёной колбасы. Овощная группа, яйца и майонез показали более серьёзный ценовой скачок. Картофель подорожал почти на 80%, морковь — на 41%, репчатый лук — на 33%, майонез и яйца — на 28%. С селёдкой под шубой ситуация аналогичная. За год ни один ингредиент не подешевел. Минимально подорожала сама рыба — на 11%. Минсельхоз уже подготовил меры, которые должны притормозить увеличение цен в следующем году.

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович напомнил, что пандемия — один из главных факторов подорожания продовольствия в мире. Это форс-мажор, который увеличил издержки производителей, изменил маршруты поставок. Остапкович предположил, что снижение цен может начаться только после февраля 2022 года. Также эксперты считают, что овощи серьёзно подорожали из-за сложных погодных условий. В отрасли, кроме того, сохраняется проблема с кадрами: из-за коронавирусных ограничений рабочая сила подорожала в два раза.