Аналитики рассказали, сильно ли будут отличаться цены на продукты в декабре от нынешних

В преддверии Нового года поставщики и сети зарабатывают на объёмах продаж, которые в декабре увеличиваются в несколько раз. Разница цен на продукты в ноябре и последнем месяце года невелика. Об этом сообщила представитель ассоциации "Руспродсоюз" Ирина Нагайцева в беседе с "Вечерней Москвой".

"Все основные условия контрактов к этому времени, как правило, уже сформированы и изменениям не подлежат. Это значит, что цены на тот или иной продукт сегодня в большинстве случаев мало отличаются от цен на него в декабре. В особенности если речь идёт о продукции длительного срока хранения", — сказала она.

По её словам, в последние годы большое количество продуктов для праздничного стола реализуются по промоакциям. Нагайцева предупредила: не следует запасаться продуктами длительного срока хранения для Нового года.

В то же время председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин заявил, что алкогольные напитки, начиная с игристых вин и заканчивая водкой, подорожают к Новому году на 15%. Так, на 4–5% вырастет акциз на данную продукцию с 2022 года. К тому же из-за неблагоприятных погодных условий получился не самый лучший урожай винограда в России, Грузии и Европе. Кроме того, стоит ожидать роста стоимости печенья, хлеба и макарон, то есть продуктов, при производстве которых используется зерно.

А ценник на всю рыбу и рыбную продукцию не увеличится. Вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин рассказал, что для этого причин нет, поскольку не наблюдается дефицит на эти товары. В преддверии новогодних праздников цены на деликатесные виды продукции (икра, крабы, креветки, осетрина) традиционно вырастут, но затем вновь стабилизируются.

Хотя стоимость красной рыбы перед Новым годом не снизится, считает президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. Согласно данным Росстата, сейчас деликатес стоит выше пяти тысяч рублей за килограмм, и это рекордный максимум.

"Традиционно цена на икру всегда возрастает. Если судить по путине тихоокеанских лососей на Сахалине, то у нас она достаточно сдержанная — больших объёмов мы не добыли. Наверное, это в том числе в какой-то мере порождает спрос и рост цен", — сообщил Козлов.

К концу декабря рост стоимости овощей и фруктов по сравнению с сентябрём может составить до 20%. Об этом рассказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Долгова. Она подчеркнула: стоимость яиц вырастет на 10–11%.