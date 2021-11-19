"Индекс оливье" подскочил более чем на 6%

Стоимость продуктового набора для салата оливье к новогоднему столу в этом году выросла более чем на 6% и составит 322,5 рубля. Об этом агентству городских новостей "Москва" сообщила доцент кафедры ресторанного бизнеса Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Елена Мясникова.

"Для расчёта стоимости салата оливье примем следующую рецептуру, предложенную Росстатом для расчёта так называемого индекса оливье. В состав рецептуры входят следующие продукты: огурцы (400 г), зелёный горошек (380 г), картофель (500 г), морковь (200 г), куриные яйца (4 штуки), варёная колбаса (300 г), майонез (200 г) и репчатый лук (100 г). Из такого количества можно приготовить 2–2,5 кг салата на 8–10 персон. Так, стоимость продовольственного набора для приготовления салата оливье увеличится на 6,07% по сравнению с 2020 годом и составит в среднем по РФ 322,5 рубля", — поделилась Мясникова.

Цена взлетела за счёт увеличения стоимости варёной колбасы, картофеля, моркови, лука и майонеза. Существенно дороже стал картофель (на 52,7% по сравнению с прошлым годом) и морковь (32,6%). Цена остальных продуктов увеличилась незначительно — от 4 до 7,7%. Подешевели только огурцы: их стоимость снизилась на 20%. Кстати, новогодний салат можно приготовить за более низкую стоимость, если заменить варёную колбасу курицей, отметила эксперт.

"Салат оливье можно сделать более бюджетным и полезным, если заменить варёную колбасу курицей, которая по стоимости значительно ниже — 438,2 руб. и 182,7 за 1 кг соответственно", — заключила Елена Мясникова.