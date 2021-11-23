Россиянам назвали стоимость новогоднего стола для семьи из четырёх человек
Жители нашей страны должны быть готовы к тому, что цены вырастут, однако не на все виды товаров.
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Россиянам стоит ожидать роста стоимости продуктов к Новому году, что случится из-за рекордных цен на зерно. Так, семье из четырёх человек, чтобы накрыть праздничный стол, придётся выложить почти 11,5 тысячи рублей, что больше, чем в 2020-м, подчеркнули специалисты.
Как рассказали "Вечерней Москве" председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин и доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова, увеличение стоимости ожидает те товары, при производстве которых используется пшеница, — это макароны, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также мука. Кроме того, ожидается и рост цен на яйца, он может составить до 10–11%.
При этом причин для изменения цен на всю рыбу и рыбную продукцию нет, уточнил вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин. Однако стоимость деликатесной продукции традиционно поднимется перед праздниками, но потом стабилизируется.
Чтобы накрыть новогодний стол, семье из четырёх человек нужно будет потратить 11 499 рублей, заметила доцент кафедры ресторанного бизнеса Российского экономического университета имени Плеханова Елена Мясникова. Это, по её словам, на 8,73% больше, чем годом ранее. Сюда входят шампанское и крепкие алкогольные напитки, рыбные и мясные деликатесы, икра, традиционный оливье, а также овощи и фрукты. При этом рост цен на сладости Мясникова назвала умеренным. Так, торты, кексы и рулеты, а также шоколадные конфеты подорожали на 7,56%, 9,53% и 5,75% соответственно.
А ранее россиян всё же предупредили о повышении цен на сладости перед Новым годом. Производители обосновывают рост стоимости товаров подорожанием сырья, упаковочных и горюче-смазочных материалов.
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