Россиянам назвали стоимость новогоднего стола для семьи из четырёх человек

Россиянам стоит ожидать роста стоимости продуктов к Новому году, что случится из-за рекордных цен на зерно. Так, семье из четырёх человек, чтобы накрыть праздничный стол, придётся выложить почти 11,5 тысячи рублей, что больше, чем в 2020-м, подчеркнули специалисты.

Как рассказали "Вечерней Москве" председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин и доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова, увеличение стоимости ожидает те товары, при производстве которых используется пшеница, — это макароны, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также мука. Кроме того, ожидается и рост цен на яйца, он может составить до 10–11%.

При этом причин для изменения цен на всю рыбу и рыбную продукцию нет, уточнил вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин. Однако стоимость деликатесной продукции традиционно поднимется перед праздниками, но потом стабилизируется.