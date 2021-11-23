Лавров: РФ сожалеет, что идею о снятии патентной защиты с вакцин от ковида не поддержали

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва сожалеет о том, что страны "Большой двадцатки" не поддержали идею Владимира Путина об отказе от патентной защиты вакцин на время пандемии.

"Ещё на онлайн-саммите "Двадцатки", специально посвящённом пандемии, президент Путин активно выступил за то, чтобы до окончательной победы над этим злом, на период, пока мы не успокоим ситуацию и пока она не станет регулируемой, отказаться от патентной защиты вакцин на взаимной основе", — сказал Лавров на международном форуме, организованном Российским союзом промышленников и предпринимателей.

Как отметил дипломат, никто даже не отреагировал на это. Коммерческие интересы компаний ясны, указал министр.

"Наверное, деньги большие, и, если сопоставлять прибыли и желание их наращивать, наверное, не очень хочется отказываться от патентной защиты", — добавил Лавров.