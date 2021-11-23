Лавров: РФ сожалеет, что идею о снятии патентной защиты с вакцин от ковида не поддержали
Такое предложение в ходе специального онлайн-саммита стран "Большой двадцатки" озвучил российский лидер Владимир Путин.
Фото © ТАСС / Владимир Смирнов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва сожалеет о том, что страны "Большой двадцатки" не поддержали идею Владимира Путина об отказе от патентной защиты вакцин на время пандемии.
"Ещё на онлайн-саммите "Двадцатки", специально посвящённом пандемии, президент Путин активно выступил за то, чтобы до окончательной победы над этим злом, на период, пока мы не успокоим ситуацию и пока она не станет регулируемой, отказаться от патентной защиты вакцин на взаимной основе", — сказал Лавров на международном форуме, организованном Российским союзом промышленников и предпринимателей.
Как отметил дипломат, никто даже не отреагировал на это. Коммерческие интересы компаний ясны, указал министр.
"Наверное, деньги большие, и, если сопоставлять прибыли и желание их наращивать, наверное, не очень хочется отказываться от патентной защиты", — добавил Лавров.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, когда Путин сможет испытать назальную вакцину от коронавируса. Буквально пару дней назад российский лидер прошёл ревакцинацию препаратом "Спутник лайт", поэтому для дальнейших манипуляций придётся дождаться разрешения врачей.
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