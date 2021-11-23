Почти половина россиян за время пандемии забросили занятия спортом

Почти половина россиян (48,7%) во время пандемии коронавируса отказалась от привычных занятий спортом. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании – производителя спортивного оборудования Hasttings.

По данным опроса, 21,8% респондентов теперь занимаются спортом дома, ещё 9,9% тренируются на спортивных площадках во дворе. При этом 8,2% отвечающих заявили, что вакцинировались от CoViD-19, чтобы посещать фитнес-залы. Отметим, что в ряде российских регионов клиентов пускают только по QR-кодам.

"Несмотря на то что за время карантина цены на спортивное оборудование выросли на 50%, за последние два года спрос на домашние тренажёры увеличился почти вдвое", — приводит "Газета.ru" слова генерального директора Hasttings Дмитрия Ворончихина.

Уточняется, что в исследовании приняли участие более тысячи наших соотечественников в возрасте от 18 до 65 лет.