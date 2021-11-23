В Ленинградском зоопарке рассказали о самочувствии малышей-капибар. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

В августе в Ленинградском зоопарке в семействе капибар родилось три малыша. По словам специалистов, детёныши чувствуют себя хорошо, маму и деток окружили заботой. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Отмечается, что меню полностью вегетарианское, в него входят капуста, морковь, кабачки и многое другое. Кроме того, еду посыпают мелом, поскольку это чистый кальций. Это, как отмечают эксперты, поможет малышам расти здоровыми, а маме Кайсе — полностью восстановиться после родов. По этой же причине сотрудники зоосада временно отселили в другой вольер отца семейства.

Также у семьи всегда есть что пожевать и обо что поточить зубы, которые у капибар постоянно растут.