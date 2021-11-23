В Ленинградском зоопарке рассказали о самочувствии малышей-капибар
Детёныши живут в вольере с мамой, которая постепенно восстанавливается. Маленьких животных кормят капустой, морковью, мелом.
Кадр из видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
В Ленинградском зоопарке рассказали о самочувствии малышей-капибар. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
В августе в Ленинградском зоопарке в семействе капибар родилось три малыша. По словам специалистов, детёныши чувствуют себя хорошо, маму и деток окружили заботой. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Отмечается, что меню полностью вегетарианское, в него входят капуста, морковь, кабачки и многое другое. Кроме того, еду посыпают мелом, поскольку это чистый кальций. Это, как отмечают эксперты, поможет малышам расти здоровыми, а маме Кайсе — полностью восстановиться после родов. По этой же причине сотрудники зоосада временно отселили в другой вольер отца семейства.
Также у семьи всегда есть что пожевать и обо что поточить зубы, которые у капибар постоянно растут.
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